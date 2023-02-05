Владимир Ефимов: интерес бизнеса к навигатору мер поддержки в 2022 году утроился

Пользователи инвестиционного портала Москвы в 2022 году обращались к навигатору мер поддержки в три раза чаще, чем годом ранее. Сервисом, который содержит информацию о льготах для предпринимателей и условиях их получения, в прошлом году воспользовались более 16,5 тыс. раз. Об этом сообщил 5 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для столичных предпринимателей с 2020 года на инвестиционном портале Москвы работает навигатор мер поддержки. В прошлом году его востребованность бизнесом выросла втрое: им воспользовались свыше 16,5 тыс. раз, в то время как в 2021 году — более 5,2 тыс.», — рассказал Владимир Ефимов.

Онлайн-сервис помогает индивидуально подбирать налоговые льготы, субсидии, гранты и другие инструменты. Всего навигатор содержит 160 федеральных и региональных видов господдержки и подбирает их по заданным критериям поиска (таких параметров можно установить до 10). Например, пользователь сначала выбирает сферу деятельности, затем уровень господдержки и ее тип. Из списка также можно выбрать конкретную категорию: аренда, займы, консультации, льготы, поручительства, субсидии или гранты.

«После того как система отберет наиболее подходящие предложения, инвестор сможет подать онлайн-заявку на получение мер поддержки или будет направлен на сайты других ведомств, которые предоставляют услугу», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. А интересные предложения можно сохранить в избранном и вернуться к ним в удобнее время, добавил он.

Напомним, Инвестпортал Москвы работает с 2014 года. С того времени на нем зафиксировали почти 19 млн. посещений и 9,9 млн. уникальных пользователей. На данный момент ресурс содержит почти 30 онлайн-сервисов: с их помощью можно, в том числе, подать заявки на получение льгот, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, или связаться с правительством Москвы.