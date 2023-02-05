Японский психиатр раскритиковал советы для здорового образа жизни

Средняя продолжительность жизни в Японии составляет порядка 85 лет. В стране активно пропагандируются так называемые «секреты сохранения здоровья даже в преклонном возрасте». Однако известный японский психиатр Хидэки Вада уверен, что отказ от любимых блюд и принуждение себя к физической активности ведут к «нездоровому здоровью». Выдержки из его книги опубликовал портал Yahoo News Japan.

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«Есть много устоявшихся советов для здорового образа жизни. Например, "в пожилом возрасте лучше раньше ложиться и раньше вставать" или "избегайте соленой еды, чтобы не повышалось кровяное давление". Если есть возможность жить счастливо, следуя этим правилам, нет необходимости отрицать их. Вместе с тем стресс от следования правильным советам может быть более пагубным, чем несоблюдение изложенных в них принципов. Иронично, если вы прилагаете столь огромные усилия для сохранения здоровья, что вызванный этим стресс подрывает его», — пишет Хидэки Вада.

Доктор, окончивший медицинский факультет Токийского университета, считает, что хотя пешие прогулки действительно полезны в качестве физической активности, заставлять себя через силу идти гулять не стоит. Ходьба необходима, чтобы предотвратить потерю способности нормально передвигаться, однако ее отсутствие не принесет большого вреда.

«Я считаю, что пожилые люди должны есть больше мяса, и распространяю свое убеждение различными способами. С возрастом у людей ухудшается работа пищеварительной системы, и они стараются избегать жирного мяса. Некоторые считают, что для сохранения здоровья следует ограничить потребление мяса, но на самом деле такая диета контрпродуктивна. Если у пожилых возникает дефицит белка, то мышцы дряхлеют, и тело становится более хрупким. Из-за этого ослабевают функции мышц и мозга. В итоге наступает промежуточное состояние между нормальным здоровьем и постельным режимом», — добавил доктор.

В пример он привел врача Сигэаки Хинохару, который работал до 105 лет и ел стейк два-три раза в неделю даже в преклонном возрасте. Еще один долгожитель, Юитиро Миура, который в возрасте 80 лет поднялся на Эверест, в месяц съедал 1,5-киллограммовый стейк. Психиатр подчеркнул, что в мясе содержится много холестерина, а это источник половых гормонов и он же, как предполагается, доставляет в мозг серотонин.

Хидэки Вада также скептически относится к советам не есть соленого и не употреблять алкоголь, якобы для профилактики гипертонии. Для пожилых людей в некотором смысле гипертония — это нормально, и они могут делать то, что им нравится, несмотря на повышенное давление, подчеркнул врач.

