Юрист предупредил, чем грозит сбор денег на банковскую карту

Сбор денег на банковскую карты, например, на нужды класса или корпоратив может обернуться проблемами для ее владельца. Слишком частое поступление средств, особенно крупные суммы, может вызвать вопросы у сотрудников банка, а если возникнут подозрения в скрытии нелегализованного дохода, будет инициирована проверка Росфинмониторинга. Кроме того, данными карты могут воспользоваться для мошеннических целей, рассказал агентству «Прайм» руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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«Условное поступление 500 рублей от 10 отправителей раз в месяц вряд ли привлечет внимание налоговой службы. Но крупные суммы, например, на организацию дорогостоящего корпоратива, лучше собирать наличными», — предупредил Виноградов.

Он пояснил, что большое количество поступлений на карту физлица может «запустить» алгоритмы банка, которые направлены на защиту клиентов от мошенников. Карту заблокируют на некоторое время, а ее владельцу, чтобы восстановить доступ, придется доказывать, что он был только «кассиром», а не пытался скрыть от налогов свои доходы.

По закону собирающий деньги, например, на нужды класса, должен подписать с каждым из родителей договор о добровольном пожертвовании. И тогда каждый платеж должен проходить с указанием «Взнос пожертвования на нужды класса», датой и номером договора. Но на практике такие договоры заключаются в единичных случаях, отметил юрист.

Кроме того, не стоит исключать еще одну опасность — нечистоплотность тех, кто переводит деньги. Сейчас, по его словам, существует масса мошеннических схем, при которых используется только номер банковской карты и ФИО владельца, даже без секретных кодов. Поэтому, если уж и принимать на себя роль «кассира», лучше для этих целей завести отдельную банковскую карту. Так можно сберечь собственные средства, если банк на какое-то время заблокирует доступ к счету. Кроме того, будет упрощен сбор, контроль и отчетность за общественными деньгами, считает юрист.

