Замглавы «Ростеха» пообещал через год обеспечить БПЛА российскими комплектующими

В течение года беспилотные летательные аппараты концерна «Калашников» (входит в «Ростех») полностью перейдут на отечественные комплектующие. Для этого в России есть все необходимое, сообщил в эфире телеканала «Звезда» первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

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«Вооруженным силам сейчас нужны все типы беспилотников: и разведывательные, и боевые ударные. Хочу особо отметить концерн "Калашников", который очень быстро откликнулся на запросы военных. Такого прецедента еще не было. В кратчайшие сроки он стал производить большую линейку беспилотных летательных аппаратов, которые очень сильно востребованы в войсках», — рассказал Артяков.

В данный момент главная проблема отечественных дронов — отсутствие своей микроэлектроники, но скоро, по словам представителя госкорпорации, она будет решена.

«На сегодняшний день мы делаем полную сборку, в том числе и из своих комплектующих, но что-то замещаем, что-то поставляем из дружественных стран. В перспективе — максимум год — мы будем делать все у себя в стране. Для этого все есть — люди и производство», — подчеркнул Артяков.

