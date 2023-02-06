Акции дня: заявление Михельсона подогрели бумаги «НОВАТЭКа»

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 6 февраля вышли акции компании «НОВАТЭК». Котировки выросли на +4,93% до 1081 рублей за штуку.

Акции росли на фоне корпоративных новостей: по словам главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, по итогам 2022 года прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) будет более чем на 50% превышать аналогичный показатель 2021 года. Точных цифр Михельсон не озвучил (компания перестала публиковать отчетность после начала специальной военной операции на Украине), но председатель правления отметил, что дивидендные выплаты будут продолжены согласно дивполитике.

В 2021 году чистая прибыль компании по МСФО составила 433 млрд рублей, нормализованная (база расчета дивидендов) - 421 млрд рублей.

«По нашим расчетам за 2022 год можно смело рассчитывать на дивиденды свыше 100 рублей, а за 2023 год примерно на уровне 2022 года, хотя тут есть много переменных. Тем не менее, привлекательность "Новатэка" меньше не стала, поэтому мы по-прежнему рекомендуем к покупке акции этой компании», - считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,07% до 2272,37 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,46% до 1007,15 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:36 мск составила 80,29 долларов за баррель (+0,44%). Российская валюта укреплялась – 70,25 рублей за доллар.