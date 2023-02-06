Белоруссия будет поставлять Ирану пилопродукцию за российские рубли

Минск договорился о поставках Тегерану пилопродукции за российские рубли с расчетами через платежную систему РФ.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики, белорусская делегация посетила XX Международную выставку Iran WOODEX 2023 в Тегеране, где «не только приняла участие в ее открытии и ознакомилась с экспозицией деревообрабатывающего оборудования и изделиями из древесины, но и провела ряд деловых переговоров с представителями бизнес-среды и банковского сектора».

По словам замглавы министерства Владимира Креча, иранские компании оценили качество белорусской пилопродукции, которая «абсолютно конкурентоспособна по отношению к другим странам-экспортерам».

Кретч рассказал, что иранские компании заинтересованы не только в белорусской пилопродукции, но и в щепе. «Иран сегодня занимается производством МДФ и ДСП. Для этого как раз-таки пригодно низкокачественное сырье, которого в Беларуси с избытком. Да, оно не стоит дорого, поэтому важно хорошо поработать над логистикой и оптимизацией всех затрат», — отметил замминистра.

В пресс-релизе указывается, что в ходе визита удалось решить вопрос расчетов за поставки: они будут осуществляться в российских рублях и через российскую платежную систему.

«Как бы трудно ни было, мы сегодня ищем и находим альтернативные рынки сбыта. Убежден, что по мере развития этой работы мы сможем забыть про европейские санкции», — подчеркнул белорусский чиновник.