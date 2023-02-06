Дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн рублей

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе поступило 1,356 трлн рублей доходов, что на 35% ниже объема января 2022 года. Объем расходов предварительно оценивается в 3,117 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, сообщается на сайте Минфина.

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Объем нефтегазовых доходов в январе ведомство оценило в 426 млрд рублей, что на 46% ниже уровня января 2022 года, связав это в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения. Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе составили 931 млрд рублей, что на 28% меньше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин объяснил это сокращением поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

«Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 года), вследствие которого произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала (аналогичная ситуация наблюдалась во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года). Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат налога в предшествующие периоды. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 05 декабря 2022 года)», — заверили в ведомстве.

Ускорение финансирования расходов в январе Минфин объяснил «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». Это должно обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года, подчеркнули в ведомстве.

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете», — сделали вывод в Минфине.

