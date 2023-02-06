«Доверие потеряно»: Силуанов высказался о топовых расчетных валютах

Доверие к доллару и другим резервным конвертируемым валютам, как к расчетным единицам, у России потеряно. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» в эфире Первого канала. При этом «абсолютно надежным» и перспективным финансовым инструментом он назвал цифровой рубль.

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«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, которые считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — заявил Силуанов.

Перспективным направлением министр назвал создание цифровых расчетных единиц. В пример он привел Китай, где цифровой юань уже запустили, но пока в ограниченном количестве и в определенных сферах.

«В чем вообще отличие цифрового рубля от обычного рубля? Есть плюсы и минусы. Какие плюсы: цифровой рубль и покупка этого рубля — абсолютно надежна, потому что эмитент — Центральный банк. Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротится, деньги пропали, кроме того уровня, который гарантировало государство. То есть первый плюс — надежность, стопроцентная», — отметил Силуанов.

Кроме того, по его словам, цифровой рубль «будет интересен для бюджета из-за своей прозрачности».

Глава Минфина также не исключил создания единой наднациональной валюты для расчетов в рамках БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Однако, по его словам, до принятия окончательного решения еще далеко.

