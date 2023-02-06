В газовой войне у Германии появилось слабое звено

Во второй половине января немецкие бюргеры вели себя расточительно по отношению к газу, который им велено экономить. Особенно расточительной оказалась, сообщает Bloomberg, последняя январская неделя, во время которой немецкие домохозяйства сэкономили лишь 8,6% по сравнению со средним показателем в 2018-21 годах, что в два с лишним раза меньше необходимой величины. О слишком маленькой, по мнению властей, экономии сообщил в твите в пятницу, 3 февраля, директор энергетического регулятора BNetzA Клаус Мюллер. Он превратился в последние полгода в своего рода мрачного предсказателя, который регулярно напоминает соотечественникам, что их ждет, если они не будут экономить энергию. Мюллер пишет твиты с грозными предупреждениями и плохими последствиями после каждой недели со слабыми показателями по экономии, а таких недель в последние месяцы экономии, увы, подавляющее большинство. Дело в том, что немецкие обыватели в отличие от более дисциплинированного немецкого бизнеса отнеслись к поставленной правительством задаче менее ответственно. Напомним, что еще в прошлом году немецкие власти поставили задачу перед бизнесом и населением снизить потребление газа как минимум на 20% для того, чтобы отказ от российского газа не привел немецкую промышленность к катастрофе.
Призывает к экономии газа для того, чтобы пережить уже следующую зиму, и Брюссель. Призыв относится в первую очередь как раз к Германии, которая больше всех в Европе, по крайней мере, среди крупных стран зависела от российских энергоносителей и, особенно, газа. Компенсировать эти огромные объемы закупки сжиженного газа не в состоянии, поэтому без снижения потребления никак не обойтись.
Экономисты аналитического центра Брейгеля подсчитали, что потребление газа в целом по Европе в феврале – октябре 2023 года должно быть на 13% ниже средней величины за последние пять лет. Кстати, при самом плохом сценарии, при котором Газпром полностью перестанет поставлять газ по газопроводу «Дружба» и будет холодная зима, экономия должна быть почти 30%.
Говорить об окончании энергетического кризиса на континенте преждевременно, считают специалисты. Последним, кто предупредил, что он не закончился, был на прошлой неделе глава нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван.
В основном потребление газа немецкими домохозяйствами соответствует погоде: чем теплее, тем больше экономия, и наоборот. В любом случае, главную ношу экономии приходится нести немецкой промышленности, которая дисциплинированно выполняет поставленные властями задачи.
Немцы отмахиваются от регулярных предостережений Клауса Мюллера. Они в подавляющем большинстве настроены оптимистично. На оптимистический лад настраивает не только календарь и погода за окном, но и подземные газовые хранилища. Уровень газа в них сейчас превышает 78%, что вдвое больше поставленную правительством задачу – 40% по состоянию на 1 февраля. Мюллер соглашается с тем, что это хорошие новости и что оставшийся после нынешней зимы в хранилищах газ послужит хорошей основой для подготовки уже к следующей зиме, но неустанно предупреждает, что без экономии, причем, экономии солидной, а не такой, как это делают сейчас бюргеры, зима 2023-24 годов будет намного тяжелее нынешней.