В газовой войне у Германии появилось слабое звено

Во второй половине января немецкие бюргеры вели себя расточительно по отношению к газу, который им велено экономить. Особенно расточительной оказалась, сообщает Bloomberg, последняя январская неделя, во время которой немецкие домохозяйства сэкономили лишь 8,6% по сравнению со средним показателем в 2018-21 годах, что в два с лишним раза меньше необходимой величины. О слишком маленькой, по мнению властей, экономии сообщил в твите в пятницу, 3 февраля, директор энергетического регулятора BNetzA Клаус Мюллер. Он превратился в последние полгода в своего рода мрачного предсказателя, который регулярно напоминает соотечественникам, что их ждет, если они не будут экономить энергию. Мюллер пишет твиты с грозными предупреждениями и плохими последствиями после каждой недели со слабыми показателями по экономии, а таких недель в последние месяцы экономии, увы, подавляющее большинство. Дело в том, что немецкие обыватели в отличие от более дисциплинированного немецкого бизнеса отнеслись к поставленной правительством задаче менее ответственно. Напомним, что еще в прошлом году немецкие власти поставили задачу перед бизнесом и населением снизить потребление газа как минимум на 20% для того, чтобы отказ от российского газа не привел немецкую промышленность к катастрофе.

Призывает к экономии газа для того, чтобы пережить уже следующую зиму, и Брюссель. Призыв относится в первую очередь как раз к Германии, которая больше всех в Европе, по крайней мере, среди крупных стран зависела от российских энергоносителей и, особенно, газа. Компенсировать эти огромные объемы закупки сжиженного газа не в состоянии, поэтому без снижения потребления никак не обойтись.