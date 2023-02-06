Глава «НоваТЭКа» рассказал о планах по поставкам СПГ в Индию за рупии

Компания «НоваТЭК» обсуждает с Индией возможность поставок сжиженного природного газа за рупии.

Об этом в кулуарах India Energy Week в Бангалоре сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон, передает ТАСС.

«Конечно, балансы мы не сравняем, на какую сумму мы продаем СПГ, и какие деньги потратим, но все равно это будет способствовать проведению оплаты в национальных валютах», — заявил топ-менеджер.

Он рассказал, что компания позитивно смотрит на возможность получения оплаты за СПГ в рупиях. «Мы будем советоваться с нашим центральным банком и просить его помощи», — отметил Михельсон.

Также он сообщил, что «НоваТЭК» готов рассмотреть спотовые поставки СПГ Пакистану, если страна решит проблему с танкерами.

По словам Михельсона, чистая прибыль компании по МСФО за 2022 год будет более чем на 50% превышать показатель 2021-го. «Глядя на 2022 год, в нефтегазовом секторе все компании показывают двукратный-трехкратный рост по прибыли. У нас тоже — если по прибыли, то где-то более 50% будет (рост) по отношению к 2021 году», — цитирует агентство предпринимателя.

По итогам прошлого года «НоваТЭК» добыл приблизительно 82 млрд куб. м газа и 12 млн т нефти и газового конденсата. В 2023 году производственные показатели останутся примерно на этом же уровне, заявил председатель правления компании. Также также он проинформировал о планах сохранять дивидендную политику.

Сообщается, что в целом добыча углеводородов компанией увеличилась за отчетный период на 2% и составила 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Леонид Михельсон подчеркнул, что «НоваТЭК» сохранил все заключенные ранее долгосрочные контракты на поставку СПГ. Он уточнил, что ни один из потребителей «Ямал СПГ» не разрывал соглашений. «Долгосрочные договоры, которые у нас были, от всех покупателей, ни от кого мы не слышали о намерении их расторгнуть. При этих спотовых ценах все счастливы. У нас нет проблем со сбытом», — заявил он.

Стоимость акций ПАО компании на фоне связанных с ней новостей в ходе основной сессии торгов на Мосбирже 6 февраля росла на 4,35%, до 1 075 руб. за бумагу, пишет ТАСС со ссылкой на данные площадки на 13:53 мск. К 14:20 мск акции «НоваТЭКа» замедлили рост и опустились до уровня 1 068,6 руб. за бумагу (+3,73%).

На минувшей неделе «НоваТЭК» сообщил об исполнении своих обязательств по погашению облигаций эмитента Novatek Finance DAC на сумму 1 млрд долларов со ставкой купона 4,422% годовых.

Чистая прибыль «НоваТЭКа», приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2021 года составила 432 млрд руб., что в 6,4 раза больше показателя за 2020 год. Таким образом, за 2022 год прибыль компании может превысить 864 млрд руб., а дивиденды (согласно дивидендной политике, они составляют 50% от прибыли) — 432 млрд руб. (то есть более 142,3 руб. на акцию).