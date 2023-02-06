«Как начертано в Екклесиасте»: Сечин прокомментировал вмешательство в цены на нефть

Цена на российскую нефть будет формироваться на реальных направлениях поставок, а не в Европе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на министерской сессии в рамках Индийской энергетической недели. Он призвал спокойно относиться к нерыночному вмешательству, так как «специалисты знают, как найти решение».

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«Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти. Придется видимо на первом этапе отказаться от сделок по расчетным фьючерсам, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели. Как начертано в Екклесиасте: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать"», — цитирует пресс-служба Сечина.

В кулуарах форума Сечин рассказал журналистам, что «Роснефть» в 2022 году увеличила добычу углеводородов на 3%, а в 2023-ем ожидается рост примерно на 5%.