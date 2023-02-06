Как российские золотовалютные резервы оказались четвертыми по объему в мире?

Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге крупнейших золотовалютных резервов (ЗВР) по итогам 2022 года. Как сообщают СМИ, иностранные активы в 582 млрд долларов позволили нашей стране обойти ранее занимавшую четвертую строку Индию.

В первую тройку вошли Китай, ЗВР которого оцениваются в 3,31 трлн долларов, Япония с 1,27 трлн и Швейцария с 924 млрд. За Россией помимо Индии идут Саудовская Аравия с резервами в 460 млрд долларов, шестое место занимает Гонконг с 424 млрд.

Каким же образом Россия оказалась если не в списке самых богатых, то, по крайней мере, самых запасливых стран? При учете того, что в прошлом году «Коллективный Запад» заморозил порядка $300 млрд?

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Дедолларизация обернулась юанизацией

Во-первых, как объясняют эксперты, заморозка — еще не повод вычеркнуть эти активы из подсчета. «Замороженные» ли, «подогретые» ли — все равно наши.

«Официальные данные по резервам учитывают все активы, даже находящиеся под санкциями. По крайней мере, никаких дополнительных пояснений от Банка России по этому поводу не поступало. Объем ЗВР существенно не поменялся после блокировки, что также указывает на то, что заблокированные активы по-прежнему учитываются в составе ЗВР. Это помимо всего прочего означает, что изменение цены этих активов продолжает влиять на общий показатель резервов в долларовом выражении», — рассказал «Эксперту» аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов.

Он пояснил, что в условиях отсутствия операций Банка России на валютном рынке изменение золотовалютных резервов на протяжении всего прошлого года происходило под влиянием переоценки стоимости активов, в том числе тех, которые были заблокированы.

«Так, активы, номинированные в европейской валюте, которые составляли значительную часть резервов РФ по данным на конец 2021 год (34%), хоть и оставались заблокированными, продолжали влиять на общий показатель резервов из-за колебаний курса евро к доллару США на мировом валютном рынке», — заметил Дмитрий Плеханов, добавив, что на протяжении большей части прошлого года курс европейской валюты снижался, что способствовало снижению общего объема резервов в долларовом выражении. «Однако, с начала октября тенденция поменялась и рост курс евро уже стал вносить положительный вклад в динамику резервов», — указал аналитик.

Примерно такая же ситуация наблюдалась и с золотом. Как отметил в комментарии «Эксперту» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, физическое золото было и остается в России — эта часть и росла в прошлом году. В тоже время по данным Дмитрия Плеханова, на конец 2021 года на долю этого драгоценного металла приходилось порядка 20% российских ЗВР: «Его подорожание с начала ноября 2022 года также внесло свой вклад в прирост резервов. В целом, по оценкам, подорожание евро и золота обеспечило около 75% от общего прироста резервов РФ в IV квартале прошлого года».

«Кроме того, на фоне санкций Россия пересмотрела состав своих ЗВР, откуда были исключены доллары, но выросла доля золота и китайского юаня. После введенных ограничений наша страна наращивала ЗВР в валюте КНР и в золоте (которое добывается в РФ)», — констатировал Артем Деев. Однако именно в этом процессе видит новые риски к.э.н., руководитель программы «Цифровая экономика» института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина, указывающая, что российский Минфин пересмотрел структуру валютной составляющей ФНБ в конце 2022 года, удвоив его долю в юанях до 60 процентов. Так что любые избыточные доходы от нефти и газа в 2023 году будут аккумулироваться в юанях.

«Дедолларизация экономики, которой так гордятся российские власти, по сути выливается в “юанизацию”. Россия дрейфует к валютной зоне юаня, меняя зависимость от доллара на зависимость от юаня. Этот факт содержит в себе определенные риски. Теперь российские резервы и платежи будут зависеть от политики Коммунистической партии Китая и Народного банка Китая. В случае ухудшения отношений между двумя странами Россия может столкнуться с потерей резервов и перебоями в платежах», — предостерегла кандидат экономических наук.

Видит око, да зуб неймет

А что же с теми самыми 300 млрд долларов российских резервов, «зависших» на Западе? Они все-таки есть, или их для России, по сути нет, кроме как на бумаге? По словам Софьи Главиной, РФ не полностью утратила этот ресурс. «ЗВР остается “висяком” на балансе ЦБ, либо в другой структуре, куда право на эту валюту продали, а взамен ЦБ получает рубли», — заявила эксперт.

По ее словам, что сегодня в странах, где находятся заблокированные активы, продумываются обходные пути их использования: как бы пустить в дело наиболее ликвидную часть и получать с нее ренту. По словам эксперта, ЕС предлагает всем странам G7 объединить ликвидную часть заблокированных активов, снимать проценты совместно и передавать их на нужды Украины.

«Однако за использование этих средств Европа планирует рассчитаться и с Россией. Использование чужих активов без компенсаций — нарушение вопроса частного права. Правда, все возможные компенсации России за использование средств будут когда-то потом. При этом надо понимать, что Центральный банк давно меняет эту валюту на рубли и передает в управление Минфина для покрытия дефицита бюджета», — сообщила «Эксперту» Софья Главина.

Но увидим ли мы что-то, помимо «крох с чужого стола» от собственного же каравая? Российские Минфин и ЦБ периодически говорят о том, что открыты для диалога с Западом, готовы меняться (ведь Москва тоже нашла, что заблокировать), и «справедливость обязательно восторжествует». У Запада же несколько иной взгляд на ситуацию.

«Что касается “замороженных” активов, то сейчас на Западе продвигается идея о том, чтобы использовать российские резервы для помощи Украине. Хотя это и нарушает все возможные международные правила и соглашения, идет явная работа среди политиков в США и ЕС, чтобы именно так использовать заблокированные российские ЗВР», — посетовал Артем Деев.

Однако по мнению Софьи Главиной, то, что все до сих пор находится на стадии обсуждений и разговоров, поиска подходящих способов и методов, говорит о том, что, скорее всего, в какой-то момент Западу придется вернуть замороженные активы.

«По сути это прецедент — с одной стороны передача активов Украине соответствует политической повестке Запада, а с другой к чему это может привести? Маленькие и развивающиеся страны могут задуматься: “А зачем держать доллары и евро в своих резервах если их в любой момент могут забрать?”», – объясняет руководитель программы «Цифровая экономика» института мировой экономики и бизнеса РУДН.

Собственно, то, что доллар и евро используются странами-эмитентами как инструмент для политического шантажа — само по себе уже было недвусмысленным сигналом для многих стран. Ряд из них, в преддверии новых «сюрпризов» уже стелет себе соломку, переходя на расчеты в национальных валютах. И недооценивать этот процесс не стоит. Ведь развивающиеся страны — это драйверы нового мирового экономического роста. И их голос, безусловно, что-то да значит даже для тяжеловесных США и Европы.

Остается надеяться, что это осознают и в Вашингтоне с Брюсселем. В таком случае не исключено, что когда-нибудь Россия все-таки увидит свои ЗВР не только на бумаге. Все-таки рейтинги рейтингами, а «живые деньги» принесут стране гораздо больше пользы.