Калужским заводом Volkswagen заинтересовалась АФК «Система»

АФК «Система» проявляет интерес к калужскому заводу ушедшей из РФ компании Volkswagen.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По сведениям издания, АФК уже ведет переговоры о покупке калужского завода у немецкого концерна.

Уточняется, что предприятие планируют перезапустить в сотрудничестве с казахстанским автопроизводителем Allur, объединяющим производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерскую и дистрибуторскую сеть AllurAuto.

В российской «дочке» VW — ООО «Фольксваген Груп Рус» — рассказали, что продажа активов третьей стороне представляется одним из перспективных вариантов. Там пояснили, что окончательного решения пока не принято.

Отмечается, что у Allur есть китайские акционеры. Основным владельцем группы в 2020 году была C&J Ned Auto B.V. (51%), совладельцами которой выступают China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd. Последняя владеет юрлицом, через которое в РФ работает китайский автопроизводитель JAC. Jiangqi Holdings работает с Volkswagen в Китае.

Еще 27,48% в Allur принадлежат председателю совета директоров компании Андрею Лаврентьеву, 16,52% — Юрию Цхаю, а 5% — государственному Банку развития Казахстана.

Два собеседника газеты уточняют, что схема возможного сотрудничества казахстанской и российской сторон в сделке пока не выработана, сейчас рассматриваются несколько вариантов. Предположительно, речь идет о продолжении производства имеющихся моделей.

АФК «Система» планирует за счет сделки создать машиностроительный холдинг, пишет издание. На данный момент в периметре корпорации нет таких активов, однако в 2000-е у нее работало СП по сборке грузовиков Volvo в Зеленограде.

Еще один источник газеты сообщил о возможном участии в сделке игроков с Ближнего Востока и, опять же, из Китая.

Завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. машин в год находится в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. До весны прошлого года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. В Калуге также работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц продукции в год. В начале марта VW объявил о решении приостановить производство автомобилей в РФ.