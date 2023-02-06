В Лондоне нашли способ обходить европейский потолок цен на газ

Фьючерсы на природный газ в США достигли дна около 2,5 долларов за баррель, самого низкого уровня с апреля 2021 года. Синоптики, а вслед за ними и рынки, ожидают, что более теплая погода на следующей неделе еще сильнее повлияет на топливный спрос. В то же время прогнозируется, что на внутреннем рынке Штатов останется больше газа, поскольку экспортный центр Freeport LNG в Техасе хотя и возобновил производство, но до выпуска значительных объемов СПГ пройдет еще несколько недель.

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В Европе из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных хранилищах котировки хотя и не идут активно вниз, но находятся в достаточно стабильном состоянии. В то же время цена газа более чем вдвое превышает средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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Не добавляет стабильности и ввод эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты. Ситуация ведет к росту цен на дизтопливо в Европе, масштабному перераспределению рынка и изменению маршрутов поставок топлива в целом. И хотя это в первую очередь коснется цен на нефть и дизельное топливо, газовый рынок тоже может пострадать. Например, в «БКС мир инвестиций» отмечают, что активная перестройка энергорынков в 2023 году продолжится.

«Российский экспорт энергоносителей в Европу продолжит сокращаться, а в Азию — расти. Цены на газ останутся неустойчиво высокими еще как минимум 12 месяцев, а рынки нефтепродуктов могут оказаться более уязвимыми к эмбарго, чем нефти», — говорится в комментарии БКС.

Весна не за горами

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 653 долл. за 1000 кубометров из-за потепления, сменившего более холодную погоду, и достаточных запасов в хранилищах, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 4 февраля упали до 69,5%, реагируя на увеличение спроса на отопление, а также промышленного спроса. Остановленные в период высоких цен на газ промышленные предприятия постепенно возобновляют деятельность.

Биржа ICE планирует 20 февраля запустить параллельный с TTF рынок газа в Лондоне, чтобы помочь участникам рынка избежать ограничения цен на газ в ЕС, планируемого к введению с 15 февраля. Фьючерсные контракты на газ на ICE Futures Europe будут аналогичны фьючерсам на ICE Endex, но не будут попадать под ограничения, предусмотренные европейским механизмом корректировки цен на газ, отмечает биржевой оператор.

Такое решение ICE, считает Лукичева, может привести к оттоку торговой активности из Евросоюза. Она напоминает, что страны ЕС договорились в декабре 2022 года ввести механизм коррекции цен на газовом рынке, который будет запускаться при росте стоимости газа до отметки 180 евро/МВт ч.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период упала до 2,41 долл./mmbtu (86,3 долл. за 1000 кубометров) из-за теплой погоды и перепроизводства на внутреннем рынке. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 27 января были на 9,4% выше уровня прошлого года и на 6,7% выше уровня за последние пять лет. Компания Freeport LNG запросила у FERC разрешение на ввод газа в одну из трех своих линий сжижения для начального производства. Возможно, начало экспортных поставок Freeport LNG снизит давление предложения на внутреннем рынке газа и поддержит цены.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKMпонизилась до 18,37 долл./mmBTU, или до 658 долл. за 1000 кубометров в корреляции с падением цен на прочих региональных рынках газа и снижением спроса, продолжает Лукичева. Компания BP выпустила очередной обзор по рынкам энергоносителей, в котором призывает к увеличению инвестиций в добычу нефти и газа до 2050 года, чтобы избежать дефицита энергоносителей и колебаний цен. BP прогнозирует рост спроса на природный газ до 2050 года из-за перехода с угля на газ и индустриализации в Азии.

«Нормальный температурный режим восстановился над европейским континентом, что увеличило потребление газа и поддерживает цены в текущий период. Однако весна уже не за горами, и это ограничит рост в среднесрочной перспективе», — говорит аналитик.

Ниже некуда

Новая неделя для котировок газа в Европе началась с некоторого снижения — от 655 к 640 долларам за 1000 кубометров, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Впрочем, движение это несущественно, цены остаются в середине текущего диапазона 600-680 долл., сложившегося на прошлой неделе.

В целом сохраняется нисходящий тренд, зародившийся в декабре прошлого года. Он связан со снижением спроса из-за мер экономии, альтернативных поставок, тёплой погоды, сжатия производств с использованием газа. Дополнительное давление на цены оказывает повышение процентных ставок 1 февраля ФРС США с 4,5 до 4,75%, а 2 февраля Европейским центробанком и Банком Англии соответственно с 2,5 до 3% и с 3,5 до 4%. Это делает дороже инвестиции и производственные вложения, что тем более негативно при высоких рисках рецессии.

Однако, уверен Гойхман, котировки, находящиеся уже на «докризисных» уровнях лета 2021 года, не могут идти ниже. Их сдерживает, в частности, вероятное увеличение спроса в Азии в связи с прекращением ковидных ограничений в Китае и возможное перенаправление в тот регион потоков СПГ с повышением цен на него.

В ближайшие дни выхода важной статистики не ожидается, но 6-8 февраля будет немало выступлений представителей Федрезерва, ЕЦБ и Банка Англии, которые влияют на настроения на рынках. В четверг-пятницу состоится саммит лидеров ЕС, на котором будут представлены и экономические прогнозы в отношении Союза.

В целом же, заключает Марк Гойхман, из-за сочетания вышеуказанных противодействующих факторов, на текущей неделе вероятно сохранение котировок в отмеченном текущем диапазоне 600-680 дол.