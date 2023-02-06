Китай разрешил туристические поездки для организованных групп в Россию и еще 19 стран

С понедельника, 6 февраля, возобновляются туристические поездки для организованных групп из КНР в 20 стран, в том числе Россию.

Об этом сообщает ТАСС. Помимо РФ, китайские власти разрешили выезд тургруппам в Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию, Камбоджу, Кению, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Объединённые Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Швейцарию, ЮАР, на Кубу, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланку.

В конце января в пресс-службе министерства культуры и туризма КНР объявили, что с 6 февраля китайские турагентства в пробном режиме возобновят организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» для граждан Китая.

Как сообщал агентству «РИА Новости» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, турбизнес в РФ готов в течение месяца наладить процессы по приему китайских туристов. Однако, по его словам, для возвращения к допандемийным показателям, когда Россию посещало примерно 1,5 млн китайских туристов ежегодно, понадобится не меньше 12 месяцев.

На этом фоне туротрасль надеется на скорейшее возобновление межправительственного соглашения РФ и Китая о безвизовых групповых туристических поездках, по которому на взаимной основе в страны смогут въезжать группы от пяти человек, отмечает агентство «Прайм». Соглашение было приостановлено российскими властями в январе 2020 года в связи с распространением COVID-19.

Китай с 8 января в рамках отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для въезжающих в страну.

В 2020 году власти КНР запретили выезд туристическим группам за границу, также прекратились организованные путешествия по регионам внутри КНР.

По данным пограничной службы ФСБ, в 2019 году Россию посетили 1,8 млн китайских туристов, из них 1,2 млн — в рамках безвизовых групп