Коллекторы могут оказаться вне закона

Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму РФ законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента. Проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который запрещает деятельность в РФ коллекторских агентств, был размещен в базе российского парламента еще в 2020 году, но профильный комитет тогда отклонил его.

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Возвращение к пройденному

В пояснительной записке к документу было указано, что в России количество жалоб граждан на действия коллекторов постоянно растет, несмотря на законодательное регулирование их действий. «Зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес — угрозами, шантажом, — констатировали авторы документа. — Микрофинансовые организации незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах. В свою очередь, коллекторы при общении как с должниками, так и с третьими лицами, нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы. Сотрудники правоохранительных органов на жалобы граждан зачастую не реагируют».

По мнению депутатов, указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации. «В связи с этим считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — говорилось в пояснительной записке.

Впрочем, в декабре 2020 года профильный комитет Годумы по финансовому рынку признал законопроект не соответствующим требованиям части 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации и статье 105 Регламента Государственной думы (отсутствовало заключение Правительства Российской Федерации). Теперь группа сенаторов и депутатов от ЛДПР повторно выступила с соответствующей законодательной инициативой, сообщает «Прайм». Разработчики законопроекта обращают внимание, что по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 трлн рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 трлн рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что «вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики», считают они.

Ранее уже был принят один законодательный акт «с целью упорядочить отношения между кредитором и заемщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток», напоминают депутаты и сенаторы. Однако, «жалобы на действия коллекторов, в том числе, на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время».

В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности. Также может быть введен запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предполагается, что в случае принятия, закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. «Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом», — подчеркивают авторы законопроекта.

Между тем, как сообщили ТАСС в пресс-службе фракции «Единая Россия», координационный совет фракции не обсуждал данную инициативу до ее внесения, что является необходимым условием для поддержки законопроекта депутатами парламентского большинства.

Стоимость кредитов может увеличиться

Предложенный депутатами проект федерального закона предусматривает безальтернативную отмену такого вида деятельности как коллекторская и повлечет её прекращение, пояснил «Эксперту» член Адвокатской палаты города Москвы Александр Иноядов. Учитывая, что перечень организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность в качестве основного вида, включен в специальный реестр, то идентификация таких субъектов не вызовет затруднений, полагает он.

Вместе с тем, устанавливаемый запрет на ранее разрешенный вид деятельности может повлечь обращение в Конституционный суд на предмет соответствия закона Конституции, а также повлечь возникновение у государства финансовых обязательств по возмещению убытков.

Другим видом последствий, добавил Александр Иноядов, является необходимость дополнительного контроля за соблюдением запретов в указанной сфере, что не ограничивается только рассмотрением жалоб и сформирует дополнительную нагрузку не только у ФССП.

«Я сомневаюсь, что данная инициатива будет принята, — заявила “Эксперту” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Сегодняшние коллекторы очень сильно отличаются от тех, которых мы помним по 90-м годам прошлого века. Сейчас все проблемы решаются в рамках закона – судебного или исполнительного производства. 99% коллекторов действуют абсолютно цивилизованно».

Кроме того, коллекторские агентства очень удобны для банков, особенно для крупных, констатирует юрист. Им гораздо дешевле и проще продать проблемную задолженность за какой-то небольшой процент коллекторам, чем решать проблему самостоятельно, ведь для этого придется понести издержки, которые в большинстве случаев не будут рентабельными.

Если коллекторские агентства будут упразднены, банкам придется иметь и содержать аналогичные службы самостоятельно, предположила Полина Гусятникова. Все это приведет только к одному — к увеличению стоимости кредитов для заемщиков, ведь все эти издержки финансовые организации будут закладывать в процентные ставки.

Перспективы законопроекта туманны

Любую законодательную инициативу необходимо рассматривать через призму эффективности и целесообразности, отметил в комментарии «Эксперту» адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков. «Так, мне известно, что ранее, еще в ноябре 2022 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за неправомерные действия коллекторов. Он вводил в УК РФ новую статью 172.4 — “Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц”. Принятие поправок в законодательство было вызвано большим количеством жалоб на действия коллекторов», — констатировал он.

Вместе с тем, уверен Алексей Новиков, исключение коллекторской деятельности должно сопровождаться установлением нового легализованного института, направленного на выполнение тех же функций и способного компенсировать возможные потери.

Запрет работы коллекторских компаний в России — это одна из популистских политических тем наравне с вопросом о снятии моратория на смертную казнь, введения базового дохода для всех граждан или запрета ЛГБТ, уверен политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его словам, в нужный момент парламентарии или партийные политтехнологи вспоминают про эти универсальные темы и начинают занимать общественное сознание их обсуждением, чтобы сместить акценты политической повестки.

На самом деле тема «коллекторского беспредела» сильно раздута: в 2021 году из более чем 5 миллионов жалоб в Генеральную прокуратуру жалоб на коллекторов было около 5 тысяч, то есть около 0,1% от общего объема проблем, поделился с «Экспертом» статистикой Никита Донцов.

Более того, коллекторские агентства сформировали свою нишу финансового рынка — рынок кредитных долгов, который выступает как элемент оздоровления для банковского сектора. Через него участники избавляются от некачественных активов, а значит, он нужен и важен для государства, и запрещать коллекторов бессмысленно.

Между тем, на новых территориях будет действовать мораторий на работу коллекторов до 2026 года, но это связано с тем, что регионам предстоит перейти на рельсы российского законодательства, а этот процесс займёт время, пояснил Никита Донцов.

«Законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств вряд ли будет принят: долги по кредитам людям никто не простит, а возвращать их нужно, значит, и спрос на коллекторов будет существовать. И лучше пусть это будет легальный рынок, чем серый», — заключил эксперт.

Практически в момент публикации этой статьи телеграм-канал @banksta сообщил, что профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание для коллекторов до 10 лет заключения за угрозы.