Комитет Госдумы вывел «Газпром» из-под налога в 34%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая выведет «Газпром» и его дочерние предприятия из-под повышенного налога на прибыль, установленного в конце 2022 года для экспортеров сжиженного природного газа. Тогда ставка налога была поднята с 20% до 34%. О нововведении сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы комитета.

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Согласно федеральному закону «Об экспорте газа» (2006, с поправками от 2013 и 2020 годов), правом на экспорт сжиженного природного газа из РФ обладает организация — собственник единой системы газоснабжения или ее дочерние общества с долей владения 100% (то есть, сам «Газпром» и его «дочки»). Кроме того, такое право закон закрепляет за юридическими лицами, работающими на российском шельфе, в капитале которых доля РФ превышает 50%. Третья категория экспортеров, согласно ФЗ, — это частные компании и их «дочки», пользующиеся участками недр федерального значения в соответствии с лицензией, которая по состоянию на 1 января 2013 года предусматривала бы строительство завода по сжижению природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод.

Как пояснил на заседании комитета статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов, принятая поправка предлагает оставить налог на прибыль в 34% только для третьей категории экспортеров СПГ — частных предприятий и их «дочек», удовлетворяющих условиям ФЗ «Об экспорте газа».

«Здесь просто уточняется терминология, — процитировал ТАСС слова Сазанова. — [Уточняется], в отношении кого применяется повышенная ставка налога на прибыль при экспорте СПГ, которую мы ввели в конце прошлого года».

В конце ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий ставку налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа с 20% до 34% на период 2023-2025 годов. Половина суммы повышенного налога должна зачисляться в федеральный бюджет, остальное — в бюджеты регионов.