Кривое не станет прямым

Выступал руководитель «Роснефти» в первый день форума на министерской сессии, носившей стратегический характер в отличие от исполнительных и технических конференций, которые пройдут в течение следующих двух дней. Уже само по себе выступление главы российской компании в кругу высокопоставленных чиновников стран Азии носило знаковый характер, и Сечин не упустил возможность эту знаковость подчеркнуть.

В самом начале своей речи глава «Роснефти» обозначил главные вызовы мировому энергетическому рынку и назвал причины его фактического разрушения. К вызовам относится быстрый промышленный рост всего азиатского региона и Индии, в частности. С отсылом к расчетам МВФ, Сечин акцентировал внимание на том, что в этом году 50% роста мировой экономики придется на Индию и ее соседей (на США и ЕС — 10%).

Индия стала самой населенной страной мира. Демографический драйвер роста мировой экономики плавно перемещается от недавнего лидера (Китай) в сторону нового. Темпы роста экономики Индии, по базовым прогнозам аналитиков, должны выйти на показатель в 7% в самое ближайшее время. Это безусловно вызов для гегемона, который не готов мириться с утерей своих регуляторных функций и изменением ландшафта мировой экономики.

Причиной мирового энергокризиса Сечин назвал стремление гегемона любыми средствами сохранить свою гегемонию. В результате разрушены все принципы рыночной торговли, по сути, отменены рыночное ценообразование, контрактное право, разорваны логистические цепочки, выстраивавшиеся десятилетиями. Яркая иллюстрация сложившейся ситуации — взрыв «Северного потока». Единого энергетического рынка планеты больше не существует, констатировал глава «Роснефти», энергобезопасность перестала быть глобальной.

Как пример и результат действий гегемона Сечин привел ситуацию на газовом рынке Европы: «Сначала, вопреки здравому смыслу, Европу принудили отказаться от долгосрочных контрактов, потребовали перейти на спотовое ценообразование. Это на фоне форсированного зеленого перехода и недоинвестирования традиционной энергетики привело к беспрецедентному росту цен еще до начала событий на Украине. Когда с помощью санкций российский конкурент был устранен с европейского рынка, американцы предложили вернуться к долгосрочным контрактам, гарантирующим возвратность инвестиций. Речь идет о банальной недобросовестной конкуренции».

Трудно не соглашаться с очевидными вещами. В итоге, резюмирует глава «Роснефти», Европа лишилась своего главного преимущества — доступа к дешёвым и надёжным российским энергоносителям, платит за газ в 3-5 раз больше. Блумберг посчитал: отказ от российского газа уже обошелся Европе порядка 1 трлн евро. МВФ прогнозирует рецессию в ключевой экономике Европы (в 4-м квартале ВВП Германии упало на 0,2%).

Назвал Сечин и главных бенефициаров мировой энергетической «заварушки». Американские нефтяные мейджоры стали лидерами мировой экономики по росту прибыли и капитализации. А главным риском энергетического рынка, фундаментальной причиной чудовищной волатильности глава «Роснефти» обозначил хроническое недоинвестирование традиционной (углеводородной) энергетики.

В качестве доказательства своих слов Игорь Сечин сослался на ежегодный отчет ОПЕК, в котором английским по белому указано, что для удовлетворения растущего спроса на углеводородную энергию необходимы инвестиции в размере 12 трлн долларов. Сегодня мир потребляет 100 млн барр. нефти в день, потребление продолжает расти и будет расти по всем ведущим прогнозам.

Очевидно, что распад глобального рынка приводит к его регионализации. Обозначив проблему географической переориентации поставок российской нефти из Европы в Азию, обусловленной санкционным давлением со стороны США и связанным с ней вопрос дисконтирования глава «Роснефти» отметил, что расчетную цену формирует совокупность коммерческих сделок.

Если на рынок Европы российская нефть не будет поступать, то и референтной цены там не может быть. Значит формироваться она будет на других рынках, куда реально поступает. И здесь все в русле событий, а вот дальше Сечин сказал страшное (страшное для гегемона): «Придется на первом этапе, видимо, отказаться от вовлечения фьючерсных сделок, расчетных фьючерсов, я имею ввиду. Для того, чтобы отрегулировать эти рыночные показатели».

Расчетные фьючерсы, это та самая «бумажная нефть» — торговля нефтяным деривативами без обязательств поставки реальной (товарной) нефти. Это огромный биржевой рынок спекулятивных торгов (соотношение к реальной нефти 100/1), который и формирует мировую референтную цену нефти. Если российская Urals не будет торговаться в виде деривативов, то удар придется по всему мировому рынку. И не только нефти.

Закончил свое выступление Игорь Сечин на высокой ноте — цитатой из Ветхого завета: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать».