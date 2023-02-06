«LA’Театр» открывает новое театральное пространство в центре Москвы и объявляет о сезоне ярких премьер с участием известных артистов

19 февраля 2023 года в обновленном театральном пространстве «LA’Театра» пройдет премьера спектакля «Я ничего не помню» Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера. В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Станислав Любшин и Наталья Тенякова. Для режиссера спектакля это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по шедевру американского писателя о любви, дружбе, одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни.

Грустная и смешная история выдающегося драматурга в исполнении больших артистов станет первой постановкой в серии премьер текущего сезона «LA’Театра». Так, помимо «Я ничего не помню», в ближайшие месяцы планируется выпустить не менее четырех премьер с участием популярных артистов театра и кино. Парад премьер приурочен к открытию нового театрального пространства на Хамовническом Валу, 34, в одной минуте от станции метро «Спортивная». Новый удобный зал на 360 мест, дизайн которого разработан одним из ведущих театральных художников России Максимом Обрезковым, оборудован современной световой и звуковой техникой, предоставляющей каждому зрителю возможность целиком погрузиться в происходящее на сцене, а со вкусом оформленное арт-фойе создает уютную атмосферу и настраивает гостей на особое настроение.

«LA’ Театр» — это уникальный частный театр, основанный в 2002 году знаменитым режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким. Основное кредо театра -

создавать достойные театральные проекты, рассчитанные на думающего зрителя. В спектаклях театра задействованы лучшие актеры страны, чьи имена – олицетворение мастерства высшей пробы. Среди них – Евгений Дятлов, Андрей Ильин, Валентин Смирнитский, Владимир Стеклов, Елена Сафонова, Дмитрий Дюжев, Юлия Меньшова, Роза Хайруллина, Станислав Любшин, Алексей Вертков, Татьяна Казючиц, Ольга Волкова, Нелли Уварова, Ольга Прокофьева и многие другие. С театром сотрудничают такие режиссёры, как Татьяна Ахрамкова, Андрей Житинкин, Сергей Виноградов, Ольга Анохина, а также известные российские художники и сценографы. Основатель театра Вадим Дубровицкий подчеркивает, что «LA’Театр» — это содружество свободных художников, которых объединяют общие взгляды на искусство.