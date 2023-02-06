Минобороны РФ рассказало об освобождении села Николаевка в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе спецоперации.

Как сообщается в сводке ведомства за 6 февраля, на Купянском направлении ВСУ потеряли около 40 человек, на Красно-Лиманском направлении — свыше 100. Также российские военные уничтожили украинскую боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», — указывается в сообщении Минобороны. Отмечается, что за сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских силовиков, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30; в районе населенного пункта Константинополь уничтожены склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для украинской военной техники.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили свыше 70 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также гаубицы Д-20 и Д-30, говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что в Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а под населенным пунктом Двуречная Харьковской области — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.