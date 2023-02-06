Минус 2,3 млрд юаней и 3,6 тонны золота: Минфин оценил объем ФНБ в январе

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 февраля составил 10,808 трлн рублей или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее он насчитывал 10,435 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. В январе из средств фонда было реализовано 2,274 млрд юаней и 3,6 тонны золота на финансирование дефицита федерального бюджета.

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«По состоянию на 1 февраля 2023 года объем ФНБ составил 10 807 595,0 млн рублей или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, что эквивалентно 155 297,8 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ Минфин оценил в 6,335 трлн рублей или $91,024 млрд (4,2% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 10,46 млрд евро, 307,45 млрд китайских юаней, 530,1 млн рублей и 551,3 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 649,6 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 583,7 млрд рублей и $2,15 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,758 трлн рублей, «Аэрофлота» — 65,9 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

«В январе часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 274,2 млн. китайских юаней и 3 633,0 кг золота в обезличенной форме была реализована за 38 498,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита», — сообщили в Минфине.

В январе ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах, в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) в сумме 129,3 млн рублей и 126 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023-го составила $8,5 млн, что эквивалентно 592,3 млн рублей. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 по 31 января в совокупности составили 236,341 млрд рублей.

Кроме того, в январе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: на депозитах в ВЭБ.РФ — в сумме 2,539 млрд рублей, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — в сумме 266,6 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 2,805 млрд рублей, что эквивалентно $40 млн.

