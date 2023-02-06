Москва за 2022 год проделала колоссальную работу по выстраиванию отношений с инвесторами — эксперт

Власти Москвы в 2022 году провели колоссальную работу по выстраиванию отношений с инвесторами. Благодаря грамотной экономической политике города господдержку получили целые отрасли, а промышленники активно инвестировали в модернизацию и расширение своих производств. Такое мнение высказали 6 февраля независимые эксперты.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы поддерживают почти 70 масштабных инвестпроектов (МаИП) в сфере промышленности. Общий объем инвестиций в них превышает 169 млрд рублей. Инвесторам в рамках МаИП предоставляют землю без торгов и по льготной ставке за 1 рубль в год, они также получают льготные кредиты и налоговые преференции.

Программа МаИП имеет большое значение для поддержки и масштабирования московских предприятий, полагает независимый экономист Андрей Бархота. По его оценке, среди мер поддержки важную роль играют условно безвозмездное предоставление земли и льготное инвестиционное кредитование. «Предоставление земель позволяет существенно снизить операционные издержки промышленных предприятий. А инвестиционные кредиты предоставляются по сравнительно более низкой процентной ставке, что обеспечивает экономию ресурсов для обслуживания долга», — отмечает он.

За прошедший 2022 год Москва проделала колоссальную работу по выстраиванию отношений с инвесторами. Этому способствовали градостроительная и экономическая политика правительства города, говорит председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. «Столица развивается как в промышленном, так и в социальном направлении: появляются рабочие места, город изменяется внешне, обзаведясь современной инфраструктурой. В бывших промзонах вырастают новые комплексы, которые в себя включают объекты деловой, промышленной и социальной инфраструктуры», — перечисляет она. По оценке Анны Вовк, преференции по льготному налогообложению, предоставленные с 2016 года, коснулись 66 предприятий. В том числе в 2022 году почти треть из них получила статус «промышленного комплекса», с «вытекающими» отсюда льготами и преференциями.

«Отдельно хочу отметить инвестиционные кредиты, которые предоставляются как крупным предприятиям, так и субъектам малого и среднего предпринимательства. Из них 10 крупным предприятиям было выделено более 13 млрд рублей, таким образом получила поддержку целая отрасль. Я считаю, что это серьезный вклад в то, чтобы ВВП всей страны имел достойное выражение. В целом Москва очень достойно прошла 2022 год, во многом именно благодаря грамотной инвестиционной политике», — подчеркивает эксперт.

Инвестиционные кредиты и субсидии из городского бюджета — это не только развитие производства и обновление основных фондов предприятия, но и создание новых рабочих мест, в первую очередь в высокотехнологичных отраслях, рассуждает Сергей Анисимов, генеральный директор консалтинговой компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости московского отделения «Опора России». По его оценке, количество вакансий в производственном секторе в столице за прошедший год увеличилось на 8%: по этому показателю промышленные предприятия вошли в топ-5 работодателей, отмечает он. «При этом на каждую открытую вакансию было всего 2,3 претендента, что говорит об остром дефиците специалистов в данной области как с высшим образованием, так и среди квалифицированных рабочих. Об этом же свидетельствует и динамика резюме – за год количество соискателей снизилось на 4%», — отмечает эксперт. По его мнению, ряд функций промышленным компаниям следует отдавать на аутсорсинг, а в некоторых видах деятельности прибегать к лизингу персонала.