На Украине арестовали российские удобрения на 2,7 млн долларов

Правоохранительные органы Украины арестовали 170 вагонов с минеральными удобрениями, принадлежащими компаниям «Уралкалий» и «Беларуськалий», сообщает «Прайм» со ссылкой на Службу безопасности Украины. Общая стоимость арестованного имущества достигает 100 млн гривен (2,7 млн долларов). Инцидент произошел на территории Морского специализированного порта города Николаев.

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«Наложен арест на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства. Общий объем изъятого имущества составляет 11,8 тысяч тонн почти на 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов), груз принадлежал двум иностранным компаниям – "Уралкалий" и "Беларуськалий"», — цитирует агентство пресс-службу украинской СБ.

28 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских и белорусских предприятий, в число которых вошли «Уралкалий» и «Беларуськалий», напоминает ТАСС. А 10 марта 2022 года был введен в действие закон, разрешающий принудительное изъятие объектов собственности РФ и ее резидентов на территории Украины без какой-либо компенсации.

Между тем, «Прайм» отмечает, что вагоны с минеральными удобрениями прибыли на территорию Украины до 24 февраля 2022 года и находились на ней в режиме транзита.