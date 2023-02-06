У немецкого бизнеса сдают нервы из-за газового кризиса

В Германии в последнее время царит оптимизм и даже легкая эйфория. Немцы считают, что энергетический кризис закончился, но крупный бизнес в Германии не разделяет этот оптимизм. Особенно мрачно картина, выглядит, по мнению бизнесменов, в долгосрочной перспективе.

Например, крупнейшие немецкие химические компании BASF SE, Dow Inc. и Lanxess AG планируют, как сообщает Oil Price, уволить тысячи рабочих, потому что не уверены в будущем. Немецкий бизнес не уверен, что правительство сумеет обеспечить его энергией по ценам, сопоставимым с теми, что она еще не так давно платили за трубный газ из России.

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«Мы в Германии потеряли конкурентоспособность»,- пожаловался недавно на пресс-конференции глава Lanxess Маттиас Закерт. Он заявил, что компания сохранит главные заводы в земле Северный Рейн-Вестфалия, но инвестиции, которые планировались для дальнейшего развития и роста производства, пойдут в регионы с более высокой конкурентоспособностью. Например, в США.

В последние недели снижения цен на газ благодаря аномально теплой погоде некоторые промышленники облегченно перевели дух и расслабились, потому что удалось избежать отключений электроэнергии и подачи газа, которых все немцы так сильно боялись осенью прошлого года. Однако Германия уже почти полгода живет без российского газа – немцы не получают газ из России напрямую с сентября 2022 года. Это очень серьезная встряска для экономики, которая до 24 февраля 2022 года импортировала более половины газа из России. С учетом того, что перспективы возврата российского газа, по крайней мере, в более-менее близком будущем почти равны нолю, перспективы для энергоемких отраслей промышленности, где стоимость газа и электроэнергии доходит до трети всех расходов, например, химической, выглядят очень мрачно. Что же касается нынешней эйфории, то даже не пессимисты, а просто прагматики напоминают, что нынешние низкие цены на газ и энергию значительно выше, чем у конкурентов из США и Азии.

BASF заявил еще в октябре 2022 года, что придется потратить на рост цен на энергию, которая теперь всегда будет такой дорогой, как минимум полмиллиарда евро. После октября цены на газ снизились на 40%, но правление BASF не собирается отказываться от прежних планов по сокращению выпуска наиболее газоемкой продукции в своем комплексе в Людвигсхафене.

Ассоциация Aluminium Deutschland (AD) недавно провела опрос производителей металла. Его результаты не порадовали: две трети компаний подтвердили легкое улучшение ситуации с ценами на энергию в последние месяцы, но при этом 86% респондентов считают долгосрочные перспективы по поставкам газа и электроэнергии «плохими».

«К сожалению, мы еще не можем сказать, что худшее позади»,- прокомментировал результаты опроса президент AD Роб ван Гилс.

В немецкой химической и фармацевтической отраслях заняты 466,5 тыс. человек, а их годовой оборот превышает 200 млрд евро, по данным Министерства экономики ФРГ. Согласно результатам исследования Ассоциации химических предприятий ФРГ VCI почти половина компаний отрасли в этом году планирует снизить инвестиции в Германии из-за высоких цен на энергоносители и электроэнергию.

Одновременно с этим бизнесмены отмечают падение спроса на их продукцию в результате замедления развития глобальной экономики. Это не позволяет поднимать цены на нее, что обычно делают при росте расходов.

Немецкий бизнес ведет себя по-разному. Некоторые компании собираются закрывать, как минимум, часть производства. Например, компания Trinseo Plc, один из мировых лидеров в производстве полистирола, очень важного для промышленности полимера, сейчас ведет переговоры с профсоюзами о закрытии завода в Бёлене, Саксония, на котором работают 400 человек.

«Во-первых, продукция завода в Бёлене из-за высоких цен газа и электроэнергии становится все менее конкурентоспособной,- говорится в заявлении гендиректора компании Франка Бозича о предстоящем закрытии предприятия,- а во-вторых, он небольшой. В среднесрочной перспективе никаких улучшений ситуации с ценами и расходами не предвидится…»

