Невероятный праздник музыки и любви – Big Love Show 2023

Big Love Show – одно из самых ярких и значимых событий в российском шоу-бизнесе. Каждый раз, раздвигая рамки привычного, Love Radio представляет зрителям грандиозное шоу мирового уровня, где все продумано до мелочей. Фееричное световое шоу и крутые спецэффекты, впечатляющие постановки и хореография, мощный саунд и, конечно же, самые яркие звезды на одной сцене – все это заложено в формулу успеха главного праздника Love Radio.

Уже в феврале грандиозный уикенд вновь объединит четыре города и тысячи зрителей, влюбленных в музыку:

10 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

11 февраля. Москва. ВТБ Арена.

12 февраля. Казань. Татнефть Арена.

12 февраля. Екатеринбург. MTC LIVE ХОЛЛ – «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО».

Зрителей ждет одно из главных музыкальных событий наступившего года.

Суперзвезды Love Radio и новые хедлайнеры. Самые горячие хиты и яркие премьеры. Самые яркие эмоции и сумасшедший драйв.

Свою большую любовь на Big Love Show 2023 подарят Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Zivert, JONY, Люся Чеботина, МОТ, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, Мари Краймбрери, Моя Мишель, Ёлка, Artik & Asti, Звонкий, Ваня Дмитриенко, Dabro и другие звезды Love Radio.