Нужен новый Бреттон-Вудс — генсек ООН

Мировая финансовая система снова нуждается в радикальной реформе — по примеру той, что имела место после Второй мировой войны. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, излагая перед Генеральной Ассамблеей приоритеты работы организации на 2023 год, сообщает ТАСС.

Статья по теме: Алексей Миллер: Бреттон-Вудская система усохла

«Время заняться вопиющими неравенством и несправедливостью», — заметил генеральный секретарь, подчеркнув, что при новом порядке развивающиеся страны должны получить возможность отстаивать свое мнение в основных финансовых институтах.

«Глобальной финансовой инфраструктуре нужно не просто дальнейшее развитие — ей нужна радикальная трансформация. Настало время нового Бреттон-Вудса, время для новых обязательств, которые поставят в центр механизма глобальной финансовой системы нужды развивающихся стран, время заняться вопиющими неравенством и несправедливостью, которые стали еще более очевидны в результате пандемии коронавируса и ее последствий», — цитирует агентство выступление Гутерриша.

В том числе генсек ООН отметил необходимость снижения долгового бремени и реструктуризации задолженности оказавшихся в тяжелом положении стран.

В 1944 году в городке Бреттон-Вудс (США) представители 44 государств антигитлеровской коалиции заключили договоренности, заложившие основу послевоенной финансовой системы.