Полноценная карта «Мир»: Сбер начал раздавать платежные стикеры

Сбер объявил о начале масштабного тестирования технологии платежного стикера. Заинтересованным клиентам бесплатно выдадут 100 тыс. стикеров, которые будут действовать как обычная дебетовая карта «Мир». В ходе теста работники банка будут проводить опросы, которые помогут сделать сервис более удобным, сообщили в пресс-службе Сбера.

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«Мы запустили тестирование с участием 100 тыс. клиентов, чтобы понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты. По итогам масштабного тестирования мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что в первую очередь в этой технологии нуждаются владельцы iPhone, привыкшие совершать платежи бесконтактно. Небольшой стикер крепится в нижнюю часть задней панели смартфона, он похож на банковскую карту, только без номера. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, кроме того, с его помощью можно снять наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

«Платежный стикер — вариант дебетовой сберкарты "Мир". Поэтому параметры его использования аналогичны: за покупки начисляются бонусы от СберСпасибо, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от 5000 рублей в месяц. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям либо заблокировать стикер в случае утраты», — пояснили в Сбере.

