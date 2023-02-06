Президент разрешил «Автодому», «Газпрому» и «Сибуру» приобрести активы иностранных компаний

Президент РФ Владимир Путин выдал специальные разрешения автомобильному дилеру «Автодом», ПАО «Газпром» и холдингу «Сибур» выкупить размещенные в России активы иностранных компаний, следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Мерседес-Бенц Банк Рус", принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ"», — сказано в распоряжении главы государства.

Такая мера потребовалась из-за того, что указом президента от 5 августа 2022 года запрещено совершение сделок с ценными бумагами или долями в уставном капитале российских юридических лиц, если соответствующие ценные бумаги или доли принадлежат иностранцам, связанным с государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Для осуществления такой сделки указ предписывает получить специальное разрешение главы государства.

«Газпром», в свою очередь, получил право приобрести 328 обыкновенных акций «Востокгазпрома» у компании Gazprom (U.K.) Limited. «Востокгазпром» — дочернее предприятие группы «Газпром», обладает лицензиями на право пользования недрами семи лицензионных участков в Томской области.

«Сибуру» распоряжением президента было разрешено выкупить 50-процентную долю в совместном предприятии по производству поливинилхлорида «Русвинил» (Нижегородская область) у бельгийского партнера — группы Solvay.