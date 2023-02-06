Пригожин понимает слабость Зеленского: Баранец рассказал, почему Бахмут стал ловушкой для Украины

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин понимает, как влиять на украинского лидера Владимира Зеленского в нужную себе сторону. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт прокомментировал опубликованное ранее видео, на котором запечатлен предприниматель Евгений Пригожин в самолете Су-24М ЧВК «Вагнер». Бизнесмен принял участие в боевом вылете, после чего обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив авиационный бой.

Как считает Баранец, продолжение обороны Бахмута (до 2014 году – Артемовск) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дает бойцам ЧВК «Вагнер» лишь возможность «перемолоть» больше украинских солдат.

«Бахмут из-за Зеленского действительно стал ловушкой для украинской армии. И Евгений Пригожин, понимая слабость украинского президента к этому опорному пункту, даже ехидно предложил тому ни в коем случае не выводить оттуда войска! Для нас это удобно, поскольку таким образом мы сможем перемолоть еще больше тысяч солдат ВСУ - причем, потрачены эти жизни украинским командованием будут совершенно впустую», — заявил Баранец.

По словам военного обозревателя «КП», украинский лидер считает, что Бахмут нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. По этой причине он бросает все новые силы в «Бахмутскую мясорубку».

«Но так это выглядит только в том случае, если смотреть из его бункера, запрятанном на глубине в 64 метра где-то на Владимирской улице Киева. Но Бахмут уже обречен!», — добавил эксперт.

По его словам, город обложен со всех сторон. Все, кто его обороняют, действительно превращаются в «мясо» для пулеметов ЧВК «Вагнера», подытожил Виктор Баранец.

В настоящее время «Оркестр» продолжает наступление на Бахмутском направлении. Ранее «музыканты» освободили от сил противника школу №4, расположенную в восточной части города и превращенную в мощный укрепрайон.