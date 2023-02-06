Продажи новых легковых и коммерческих авто в РФ сократились на 63,1% год к году

Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам января 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Статья по теме: Продажи новых легковых автомобилей в России за год рухнули на 59%

В количественном выражении продажи сократились на 55 537 штук и составили 32 499 автомобиля, говорится в сообщении Ассоциации.

Снижение по отношению к декабрю 2022 года — 49,3%.

При этом «Автоваз» занял первое место по продажам за месяц — на него пришлось 53,7% рынка. Снижение год к году для этого бренда — 3%.

На втором месте по продажам в России в январе — китайская компания Haval, год к году продажи увеличились на 43%, до 4,5 тыс. штук. На третьем — еще один «китаец» — Geely с ростом на 88%, до 3,5 тыс. автомобилей.