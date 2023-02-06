Пушилин рассказал о фактах применения Киевом химоружия на артемовском и угледарском направлениях

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применяют химическое оружие как на артемовском, так и на угледарском направлении, причем об этих фактах известно уже как минимум три недели.

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили с такой информацией, не только на артемовском направлении, но и на угледарском направлении есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих. По сути, эти обращения уже приходят в мой адрес на протяжении, наверное, как минимум трех недель», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее ТАСС со ссылкой на военно-политического эксперта и советника врио главы ДНР Яна Гагина сообщило, что 5 февраля ВСУ применили химоружие на соледарском и артемовском направлениях. Гагин уточнил, что это не первые факты использования Киевом химического оружия. Эксперт добавил, что сами украинские военные не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, демонстрируя на видео газовые гранаты зарубежного производства и коптеры для их сброса.

В конце ноября бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что Владимир Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе. По словам экс-парламентария, эту информацию ему передал источник из офиса Зеленского.