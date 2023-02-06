Путин отменил для ряда экспортеров требование о продаже валютной выручки

Российские экспортеры смогут переводить поставщикам товаров иностранную валюту, полученную от зарубежных покупателей, без ее обязательной продажи. Особый порядок расчетов предусмотрен только для резидентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в рамках межправительственных соглашений. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Предоставить юридическим лицам — резидентам (российским экспортерам), которые непосредственно осуществляют передачу нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам) товаров, поступивших от иных юридических лиц — резидентов (российских поставщиков) на основании договоров поставки, заключенных между российскими экспортерами и российскими поставщиками во исполнение межправительственных соглашений, право переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов..., на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты», — говорится в указе.

В 2022 году российских экспортеров обязали продавать сначала 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, а потом 50%. Летом размер выручки, которую экспортеры должны были продавать, начала определять правительственная комиссия.

