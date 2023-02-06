Путин заявил о готовности оказать помощь Турции в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим в ночь на 6 февраля землетрясением. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции погибли 284 человек, в Сирии — 237.

«Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме российского лидера.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, предусматривающий международную помощь. МЧС России сообщило о готовности направить в республику два самолета со спасателями. С предложениями оказать помощь стране выступили Евросоюз, НАТО, а также Великобритания, Египет, Израиль, Индия, Казахстан и США.

Турецкие сейсмологи сравнивают нынешнее землетрясением с ЧП 1999 года, передает ТАСС. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, случилось самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7,7. Погибли около 17,5 тыс. человек.