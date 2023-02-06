«Росатом» построит АЭС малой мощности в Мьянме

Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в атомной отрасли, предполагающее строительство атомной станции малой мощности.

Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

«В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу, направленную на реализацию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Мьянмы», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

«Сегодня начинается новая глава в российско-мьянманских отношениях, 75-летие которых мы отмечаем в этом году. Создание новой отрасли в стране, несомненно, окажет положительное влияние на энергетику, промышленность и экономику Мьянмы. Мы высоко ценим тот факт, что Мьянма отдала предпочтение российским ядерным технологиям», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам премьер-министра и председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, соглашение является началом не только сотрудничества по реализации проекта АСММ, но и в целом применения ядерных технологий в различных сферах, оно «будет способствовать социально-экономическому развитию страны».

Как пишет «Интерфакс», в сентябре прошлого года «Росатом» и Мьянма подписали «дорожную карту» о сотрудничестве на 2022-2023 годы, в ноябре стороны договорились о совместном предварительном ТЭО проекта АЭС малой мощности.