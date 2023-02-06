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Российские инвесторы снесли преграды и поломали стереотипы

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 февраля 2023, 21:15

Индекс Мосбиржи, преодолев сильное сопротивление на уровне 2250 пунктов, мощно вырос благодаря корпоративным новостям и вопреки негативному внешнему фону. Рубль продолжает слабо дешеветь.

Коллаж: Тамара Ларина