Российские инвесторы снесли преграды и поломали стереотипы

Российский рынок акций начал день с попытки коррекции, которая выглядела бы вполне логичной в условиях продолжения роста курса доллара к основным мировым валютам и, соответственно, снижения цен на сырьевые ресурсы.

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