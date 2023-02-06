Российский рынок акций начал день с попытки коррекции, которая выглядела бы вполне логичной в условиях продолжения роста курса доллара к основным мировым валютам и, соответственно, снижения цен на сырьевые ресурсы.
Российские инвесторы снесли преграды и поломали стереотипы
Индекс Мосбиржи, преодолев сильное сопротивление на уровне 2250 пунктов, мощно вырос благодаря корпоративным новостям и вопреки негативному внешнему фону. Рубль продолжает слабо дешеветь.
Коллаж: Тамара Ларина
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