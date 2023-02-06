Основным препятствием для российских акций, пробующих на зуб уровень Индекса Мосбиржи 2250, является растущий к корзине мировых валют доллар, который отбросил нефть в район 80 долларов за баррель, а золото — к 1880 долларам за тройскую унцию. Сегодня с утра, правда, темпы роста доллара снижаются, а нефть и золото рисуют технический отскок. Однако укрепление «американца» может возобновиться в любой момент.
Рублевые активы растут шестую неделю подряд
Индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 0,2%. Рост продолжился шестую сессию подряд, чего не наблюдалось с конца августа прошлого года. При этом темпы подъема снизились — для его продолжения нужны поводы, которых сегодня нет.
Коллаж: Тамара Ларина
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