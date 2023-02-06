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Рублевые активы растут шестую неделю подряд

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 февраля 2023, 13:24

Индекс Мосбиржи вырос в пятницу на 0,2%. Рост продолжился шестую сессию подряд, чего не наблюдалось с конца августа прошлого года. При этом темпы подъема снизились — для его продолжения нужны поводы, которых сегодня нет.

Коллаж: Тамара Ларина