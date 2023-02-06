Саудовская Аравия повысила цену на нефть — Bloomberg

Крупнейший мировой экспортер нефти — Саудовская Аравия повысила цену для рынков США, Европы и Азии, сообщает Блумберг.

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По сведениям агентства, официальная отпускная цена на сорт нефти Arab Light в марте 2023 года составит 2 доллара США за баррель, что представляет собой 11-процентный рост по сравнению с отпускной ценой февраля.

Это первое ценовое повышение для указанного сорта с сентября 2022 года, пишет Bloomberg. Оно противоречит ранее проведенному агентством опросу нефтетрейдеров, полагавших, что предстоит снижение цен.

