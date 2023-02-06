Сечин назвал недоинвестирование энергоотрасли основной причиной текущего кризиса

Фундаментальные причины энергокризиса — в недоинвестировании отрасли и недостаточном темпе воспроизводства ресурсной базы. Об этом напомнил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе India Energy Week, пишет ТАСС.

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«Фундаментальными причинами энергокризиса и связанной с этим волатильности является огромное недоинвестирование отрасли», — процитировало агентство главу компании.

«Недоинвестирование на фоне роста потребления, связанного с выходом из пандемии коронавируса, и недостаточные темпы воспроизводства ресурсной базы», — продолжил перечисление причин Сечин.

Кроме того, руководитель «Роснефти» напомнил высказывание генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса о том, что для удовлетворения возрастающего спроса на энергоносители во всем мире необходимы капиталовложения в размере не менее 12 трлн долларов.