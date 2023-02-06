Центробанк сообщил о рекордных объемах оплат через СБП

Популярность оплат через Систему быстрых платежей (СБП) непреклонно растет, в конце 2022 года было зафиксировано рекордное число пользователей — более 65 млн россиян. Всего с начала запуска СБП (с 2019 года) граждане совершили более 4 млрд операций, из них свыше 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей — в 2022 году. Число магазинов, которые предлагают своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через в прошлом году утроилось и превысило 500 тысяч, сообщили в пресс-службе Банка России.

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«В IV квартале 2022 года граждане провели через СБП более 1,1 млрд операций на сумму 5,1 трлн рублей. При этом за весь 2022 год в СБП совершено более 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей, что превышает аналогичные показатели за 2019 — 2021 годы в 3,1 и 2,4 раза соответственно. К системе подключено 213 банков», — уточнили в ЦБ.

Объем операций в системе быстрых платежей с начала запуска превысил 20 трлн рублей. Причем, переводы через СБП пользуются наибольшей популярностью — их количество и сумма в IV квартале увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 30% и 29% соответственно. В октябре-декабре прошлого года в СБП было совершено 942 млн переводов на 4,7 трлн рублей.

Кроме того, в IV квартале через СБП было оплачено 163 млн покупок на 315 млрд рублей, что в полтора раза больше по сравнению с III кварталом 2022 года. В среднем один покупатель оплатил через СБП шесть покупок, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«По мере роста популярности СБП увеличивается и число ее пользователей — в среднем на 13–15% от квартала к кварталу в прошлом году. В IV квартале их было более 65 млн. Страховые, брокерские и другие компании начали также активно использовать СБП для выплат своим клиентам. Объем таких переводов превысил 65 млрд рублей», — отметили в ЦБ.

