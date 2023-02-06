В российском МИДе сообщили о предстоящем визите в Москву гендиректора МАГАТЭ

На этой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Москву.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс». Говоря о конкретных сроках визита, дипломат отметил, что они «в процессе завершения согласования».

«График пока еще не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится, и мы рассчитываем как всегда на глубокий профессиональный договор с гендиректором МАГАТЭ», — сказал Рябков. Он уточнил, что главной темой переговоров с Гросси будут зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Владимира Путина нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ.

«Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из "Росатома", из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерств и ведомства. Поэтому в России действительно ожидают субстантивные переговоры», — сообщил представитель Кремля.

Как заявил пресс-секретарь главы государства в конце января, данные о том, что ВСУ складируют поставляемые Западом вооружения на территориях АЭС, подчеркивают актуальность контактов России и МАГАТЭ.

По словам Гросси, обстановка вокруг ЗАЭС остается напряженной, необходимо обеспечить безопасность ядерного объекта от боевых действий.

Миссия МАГАТЭ находится на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.