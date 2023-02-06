В Сирии и Турции жертвами землетрясения стали около 200 человек

Согласно предварительным данным, в результате мощного землетрясения в Турции погибли по меньшей мере 76 человек в семи провинциях, еще 440 пострадали. В Сирии жертвами стихии стали не менее 119 человек, травмы получили 334.

Об этом пишет «Интерфакс».

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник, 6 февраля, на юге Турциии. Эпицентр первого толчка находился на глубине 18 км примерно в 33 км от города Газиантепа, в 26 км от города Нурдаги и в 90 км от границы Сирии; колебания ощущались в Египте.

Ущерб от землетрясения в Турции может составлять $15 млрд, пишет Telegram-канал Readovka со ссылкой на местные агентства по управлению рисками. В стране объявили самый высокий уровень тревоги.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, организованных туристов из РФ в зоне землетрясения в Турции нет, передает ТАСС.