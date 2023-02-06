В Турции произошло новое землетрясение, число жертв превысило 1000

В центральной части Турции произошло новое сильное землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила от 7,5 до 7,7 баллов. Всего же с момента регистрации первого толчка произошел целый каскад в 105 афтершоков.

Число погибших в результате серии землетрясений в Турции увеличилось до 1014 человек, пострадали 5385, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган. Власти сообщают о разроушении 2824 зданий. Сильнее всего пострадал район Кахраманмараш, где сообщается о 70 жертвах. Губернатор провинции рассказал о крайне серьезном ущербе, отметив, что пока нельзя назвать общее число жертв и пострадавших.

В Сирии число погибших выросло до 403, травмы получили свыше 1284.

Толчки от нового землетрясения ощущались в грузинском Батуми, рассказывают очевидцы в соцсетях. Подземные толчки магнитудой около 3 баллов зафиксированы в столице Армении Ереване и городе Гюмри Ширакской области, передает ТАСС. Также сообщается об ощутимых толчках в Абхазии.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение магнитудой 7,7 с афтершоками произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Президент РФ Владимир Путин выразил Турции и Сирии соболезнования в связи с катастрофой. Глава государства заверил, что Москва готова оказать Анкаре и Дамаску всю необходимую помощь.

Отдельные самостоятельные туристы из России могут находиться в Анкаре, где ощущались афтершоки, сообщила между тем Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале. Организованные туристы находятся в Стамбуле и на курортах Антальи, отметили в АТОР.