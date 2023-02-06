В возрасте 87 лет скончался разработавший лекарство от старения академик Владимир Скулачев

Доктор биологических наук, академик РАН, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии Владимир Скулачев скоропостижно скончался на 88 году жизни.

Как сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова, ученый умер накануне, 5 февраля.

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Владимир Скулачев был основателем факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и его деканом, также он стоял у истоков создания Института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского. Кроме того, Скулачев работал главным редактором журнала «Биохимия».

Скулачев является автором более 700 научных работ и самым цитируемым биологом, работавшим в России. В последние десятилетия ученый занимался исследованием механизмов старения и концепцией феноптоза — запрограммированного старения. Под руководством академика был разработан препарат от старения «Пластомитин», который увеличивает продолжительность и качество жизни, — мощный антиоксидант, который способен проникать внутрь митохондрии и бороться со свободными формами кислорода непосредственно в месте их производства.

В 2003 году ученый инициировал и возглавил на базе МГУ междисциплинарный биомедицинский проект «Практическое применение ионов Скулачева», который объединяет около 300 российских и зарубежных специалистов.

Свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Скулачева выразил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам «это поистине большая, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег, — для всех, кто знал и любил этого замечательного человека».