Владимир Ефимов: на аукционе определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны “Красный Строитель”

Власти Москвы подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Красный Строитель» в Чертанове Южном. Победителем торгов стал столичный девелопер: группа компаний «А101» вложит в проект более 46 млрд рублей. Об этом сообщил 6 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва продолжает привлекать столичных и региональных застройщиков к комплексному развитию бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сегодня на аукционе определили инвестора, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны “Красный Строитель” площадью 34,5 га. Победителем торгов стала Группа компаний “А101”. В реализацию проекта она вложит более 46 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, город подпишет договор с инвестором сроком на 9 лет. За это время девелопер возведет на участке жилье, социальные и общественно-деловые объекты, в которых появится более 4,6 тыс. рабочих мест.

По данным мэрии столицы, в ходе торгов стоимость лота выросла с 230,67 до 244,5 млн рублей. Победитель аукциона, после заключения договора с городом, приступит к разработке проекта, а затем начнет строительство. Договор о КРТ должен быть заключен в течение 30 дней, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценке, компания сможет возвести на этом участке около 190 тыс. кв. м. современного жилья и более 215 тыс. «квадратов» общественно-деловой застройки. В их числе поликлиника на 320 посещений в смену, детский сад на 250 мест, две школы для 900 учеников, а также отделения банков, магазины и кафе.

Напомним, программа КРТ призвана вовлечь в хозяйственный оборот заброшенные земли города. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор с инвестором заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент городом подписано 10 соглашений с девелоперами, столица также назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.