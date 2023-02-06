Владислав Овчинский: бесплатные семинары для бизнеса проведут в Москве

Власти Москвы проведут 10 бесплатных бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников. Участникам семинара расскажут, как и с помощью каких бизнес-инструментов открыть свое предприятие, как верно оформить документы и получить разрешение на строительство. Мероприятия стартуют 9 февраля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки», — сказал Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что такие встречи с инвесторами и представителями предприятий проходят уже пятый год. В прошлом году в них приняли участие более двух млн человек. «Также у нас активно развивается инвестиционный портал, где доступно около 30 онлайн-сервисов, которые помогают предпринимателям вести инвестиционную деятельность», — отметил глава департамента.

В 2023 году встречи пройдут в двух форматах: очном и онлайн. Зарегистрироваться и принять в них участие может любой желающий, подав заявку через инвестиционный портал Москвы.

В рамках первой встречи эксперты расскажут, как открыть свое предприятие на территории столицы, какие процедуры нужно пройти, чтобы получит регистрацию, а также какие консультации и обучение могут получить бизнесмены от властей города.

Инвестпортал Москвы работает с 2014 года. С того времени на нем зафиксировали почти 19 млн. посещений и 9,9 млн. уникальных пользователей. На данный момент ресурс содержит почти 30 онлайн-сервисов: с их помощью можно, в том числе, подать заявки на получение льгот, записаться на осмотр городской недвижимости, выставленной на торги, или связаться с правительством Москвы.