Госпрограммы Москвы стимулируют развитие высокотехнологичной промышленности — эксперт

Власти Москвы работают с инвесторами, поддерживая развитие высокотехнологичной промышленности. Действующие городские программы помогают привлечь в экономику города долгосрочные инвестиции, несмотря на санкционное давление и другие трудности. Такое мнение высказали эксперты 6 февраля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сумма льготных кредитов, выданная промышленникам и инвесторам, которые вкладываются в нежилые объекты, превысила 214 млрд рублей. Напомним, ставка по ним снижена до 3% (с 9%), а максимальный размер займа увеличен с 1 до 3 млрд.

Еще одна из действующих программ связана со стимулированием создания мест приложения труда (МПТ). В ее рамках девелоперы строят промышленные, социальные и коммерческие объекты и таким образом обеспечивают появление новых рабочих мест, а взамен получают от города льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Условия программы дорабатываются и расширяются в зависимости от потребностей и экономических реалий. Например, в прошлом году в нее были включены объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг», — подчеркнул он.

Работа города с инвесторами в рамках программы стимулирования создания МПТ говорит о том, что Москва активно поддерживает промышленность, а также делает упор на высокотехнологичность, дает точку приложения сил для научного и инженерного потенциала, полагает председатель комиссии по финансовым рынкам московского городского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов. «Город работает в парадигме государственно-частного партнерства, что особенно ценно с точки зрения эффективности. Нашлись частные инвесторы, которые вкладывают существенные средства — 25 млрд рублей — в долгосрочные проекты. Окупаемость технопарков — свыше десяти лет, а это значит, что инвесторы верят в устойчивость такого промышленного формата», — прокомментировал эксперт.

Важным фактором при оценке потенциального проекта является понятность и предсказуемость, и программа стимулирования создания МПТ полностью соответствует этим условиям, согласна председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. «Вместе с проектом комплексного развития территорий она была запущена в 2020 году и уже дает свои результаты в части реновации промышленных зон и по возведению современных промышленных комплексов и технопарков, — говорит эксперт. — Прежде всего, конечно, стоит подчеркнуть создание новых рабочих мест в рамках этих программ. И как всегда бывает в разные кризисные периоды, драйвером экономики является девелопмент, строительство, освоение территорий и развитие промышленного сектора и государственно-частного сектора предпринимательства. И мы видим, что Москва активно развивается в этом направлении».

В тесной взаимосвязи продолжает работать городская экономика и бизнес, добавляет сопредседатель МО «Деловая Россия», генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. «В непростых условиях столичные власти делают все для роста экономической активности населения, ориентируясь при этом на социальную составляющую. На примере нашего предприятия и полученного летом статуса промышленного комплекса стоит отметить, что высвободившиеся средства за счет снижения налогового бремени нам удалось перенаправить для развития и модернизации производственных мощностей», — подчеркивает он. В том числе, компания запустила несколько проектов модернизации оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции, резюмировал промышленник.