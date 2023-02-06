За соцвыплатами по QR-коду: мошенники придумали новую схему отъема денег

На остановках, парковках, стенах домов, в подъездах и других людных местах все чаще стали появляться объявления с обещаниями помочь в получении социальных выплат. За более подробной информацией предлагается перейти по ссылке через QR-код, которая ведет в чат-бот в мессенджере. И уже там, якобы для оформления пособий, мошенники запрашивают личные и финансовые данные, а затем крадут деньги с карты, сообщили специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура» в своем Telegram-канале.

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«QR-коды и чат-боты используются чтобы сымитировать работу автоматического сервиса официального ведомства и таким образом усыпить бдительность жертвы. Если человек поверит, что действительно оформляет пособие, и сообщит мошенникам секретную информацию о своих картах, они обчистят его счета. Банки в этом случае ничего не компенсируют. Когда мошенники получают паспортные данные человека, они могут пытаться оформить на его имя кредиты и займы», — предупредили специалисты ЦБ.

Они призвали всегда перепроверять информацию, когда кто-то обещает какие-то выплаты. Уточнить сведения можно, позвонив по официальным контактам соответствующих ведомств, или обратившись за разъяснениями в МФЦ.

