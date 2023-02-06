Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась за неделю на треть

За минувшие семь дней в РФ заболеваемость COVID-19 выросла на 32,7% по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 41,4 на 100 тыс. населения.

Об этом свидетельствуют актуальные данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Неделей ранее сообщалось о росте заболеваемости на 19,9% (31,2).

Показатель госпитализаций за прошлую неделю составил 4,6 на 100 тыс. населения, увеличившись по отношению к предыдущей неделе на 21,1%.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8084 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией против 9 410 днем ранее, скончались 40 человек. Госпитализированы 450 зараженных — на 27,2% меньше, чем 5 февраля.

В Москве за 24 часа зарегистрировано 1815 случаев COVID-19 против 2382 сутками ранее, число новых госпитализаций составило 61, погибло 12 инфицированных.

В общей сложности с начала пандемии в столице выявили 3 362 157 случаев заражения и 47 959 летальных исходов. По всей России с начала пандемии зафиксировано 22 004 828 случаев COVID-19, скончались 395 325 заболевших.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в России зарегистрирован второй случай инфицирования вариантом COVID-19 «кракен». В Роспотребнадзоре отметили, что активное распространение подштамма «представляется маловероятным», несмотря на то что он является более заразным.