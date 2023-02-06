В Турции произошло сильное землетрясение

Юг Турции, районы вблизи с границей с Сирией, очень сильно тряхнуло. Сила землетрясения, самого сильного в регионе, за многие годы, составила 7,7 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки на заре понедельника, 6 февраля, в городе Газиантеп убили сотни людей, повредили дороги, аэропорт и газо- и нефтепроводы, которыми насыщены южные провинции Турции. Мощные толчки зафиксированы также в Сирии, Египте и других странах региона. Пока сообщают о 284 погибших в Турции и 237 в Сирии. В результате землетрясения пострадали 2323 человека в 6 провинциях Турции и как минимум 516 в Сирии. В районах, затронутых толчками, находятся лагеря, в которых проживает большая часть 3,7 млн сирийских беженцев.
В Газиантепе, а также в соседних провинциях Хатай и Кахраманмараш сейчас нет газа, потому что газовая инфраструктура, сообщает государственная газовая компания Botas, в отличие от нефтепроводов пострадала. Газовики надеются в течение 48 часов восстановить подачу газа.
Последний раз землетрясение подобной силы произошло в Турции в 1939 году в районе города Эрзинджан и унесло жизни почти 33 тысяч человек. Очень серьезным было и землетрясение в районе Стамбула в 1999 году. Тогда погибли ок. 18 тысяч человек. Из-за стихийного бедствия было вынуждено уйти в отставку левоцентристское правительство. Страна погрузилась в очень сильный финансовый кризиса, одним из последствий которого стал приход к власти Партии справедливости и развития, с тех неизменно возглавляющей Турцию.
Турция находится в одной из наиболее активных сейсмических зон на Земле. Несколько министров по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана отправились в Газиантеп. Всего же от землетрясения пострадали несколько провинций с населением 13 млн человек.
«Мы объявили четвертый уровень опасности, который подразумевает оказание международной помощи»,- сообщил на пресс-конференции в Анкаре министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Главная турецкая биржа в Стамбуле приостановила торговлю акциями 8 компаний, работающих в пострадавших районах. Главный индекс упал на момент открытия биржи на 3,2%, а в 10.41 находился на отметке -1,8%.