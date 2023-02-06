В Турции произошло сильное землетрясение

Юг Турции, районы вблизи с границей с Сирией, очень сильно тряхнуло. Сила землетрясения, самого сильного в регионе, за многие годы, составила 7,7 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки на заре понедельника, 6 февраля, в городе Газиантеп убили сотни людей, повредили дороги, аэропорт и газо- и нефтепроводы, которыми насыщены южные провинции Турции. Мощные толчки зафиксированы также в Сирии, Египте и других странах региона. Пока сообщают о 284 погибших в Турции и 237 в Сирии. В результате землетрясения пострадали 2323 человека в 6 провинциях Турции и как минимум 516 в Сирии. В районах, затронутых толчками, находятся лагеря, в которых проживает большая часть 3,7 млн сирийских беженцев.

В Газиантепе, а также в соседних провинциях Хатай и Кахраманмараш сейчас нет газа, потому что газовая инфраструктура, сообщает государственная газовая компания Botas, в отличие от нефтепроводов пострадала. Газовики надеются в течение 48 часов восстановить подачу газа.