Акции дня: бумаги «Транснефти» росли в ожидании перспектив

Котировки компании «Транснефть» закончили ростом сессию на Мосбирже во вторник, 7 февраля. За день привилегированные акции подорожали на +4,12% до 93500 рублей.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне вдохновляющих прогнозов в отношении компании. Как отмечают эксперты, благодаря росту тарифа на транспортировку нефти на 6% с начала 2023 года, компания сможет компенсировать потери от снижения перевозки нефти в западном направлении. А значит, можно будет надеяться на дивиденды и в будущем.

По итогам 2022 года «Транснефть» может выплатить 12 528 рублей дивидендов на акцию, оценивают аналитики «Финама». Таким образом, если прогноз верен, то доходность по привилегированным акциям компании составит 14,4%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,21% до 2267,69 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,28% до 1004,37 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:39 мск составила 83,22 долларов за баррель (+2,75%). Российская валюта укреплялась– 71,49 руб. за доллар.